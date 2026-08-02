Престольный праздник Ильинского храма прошел в Серпухове
В Серпухове 2 августа отметили престольный праздник Ильинского храма. Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
Владыка приехал в древнейший посадский храм Серпухова, который помнит еще XVI век и чудом уцелел в годы безверия. Храм строился купцами-серпуховичами на собственные средства, пережил пожары и перестройки, но никогда не пустовал и не закрывался.
После литургии состоялся крестный ход вокруг храма. Затем по доброй приходской традиции всех гостей ждали теплый чай и кухня под открытым небом — возможность пообщаться и разделить радость престольного праздника.
Девятого августа состоится традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Взыскание погибших». Сотни верующих и представители благочиния пройдут от храма Всех Святых до Ильинского храма.