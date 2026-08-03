Престольный праздник и День деревни Петровское отметили в Воскресенске

Жители села Петровское в городском округе Воскресенск 2 августа отметили престольный праздник, приуроченный ко дню Ильи-пророка, и День деревни. Праздник под названием «Люблю тебя, мой отчий край» объединил жителей и гостей в атмосфере тепла и народного творчества.

Торжества начались с духовных традиций: в Ильинском храме села Петровское отслужили праздничную литургию и молебен, затем состоялся крестный ход по селу. С поздравительным словом к жителям обратился настоятель храма отец Михаил Пшеничный.

Солисты и творческие коллективы центра культуры и творчества «Истоки» выступили с праздничной концертной программой, подарив зрителям незабываемые эмоции и яркие впечатления. День села Петровское стал настоящим праздником души — каждый смог почувствовать себя частью большой и дружной семьи, объединенной любовью к родному краю.