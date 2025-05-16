Престольный праздник Борисоглебского монастыря отметили в Дмитрове

В день памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба 15 мая в Борисоглебском мужском монастыре города Дмитрова прошло торжественное богослужение, посвященное престольному празднику. В этот важный для верующих день древние стены обители собрали множество прихожан и паломников.

Праздничную Литургию возглавил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Его у входа в монастырь встретили глава Дмитровского округа Иван Курданин, председатель Московского областного отделения «Союза православных женщин» Светлана Тягачева, а также школьники и прихожане.

По традиции воспитанники духовно-просветительского центра «Преображение» преподнесли владыке хлеб и соль. Архипастырь приветствовал собравшихся радостным пасхальным приветствием «Христос воскресе!».

Под сводами старинного храма владыка Кирилл вместе с духовенством Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний совершил торжественную Литургию.

Владыка Кирилл поздравил всех с престольным праздником и благословил присутствующих.

«Это место с особой благодатью и богатой историей. Сюда приезжают паломники со всей России, чтобы помолиться в тишине древних стен, приложиться к святыням, увидеть собор Бориса и Глеба — памятник архитектуры федерального значения, прогуляться по ухоженной территории, где есть птичник с павлинами и пруд», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Напомним, что по преданию Борисоглебский мужской монастырь был основан Юрием Долгоруким примерно в середине XII века, одновременно с основанием города Дмитрова. Точная дата основания неизвестна, так как в 1610 году пожар в Смутное время уничтожил все архивы монастыря.