В МОНИКИ имени Владимирского начался конкурсный отбор для участников престижной премии «Подмосковный врач — 2025». Кандидаты пройдут тестирование, а затем решат практические и ситуационные задачи в специально оборудованных кабинетах.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин, профессиональная премия для врачей направлена на поддержку медиков, которые долгое время работают в регионе, а также повышение престижа профессии и улучшение качества оказания услуг.

В конкурсе участвуют акушеры-гинекологи, анестезиологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи и другие специалисты.

«Победители получат денежную премию в размере 300 тысяч рублей. К нам поступило 232 заявки от врачей, с сегодняшнего дня они начинают проходить оценочные испытания. Этот этап продлится до 31 августа», — сказал министр.

Сначала конкурсанты продут тестирование, в ходе которого оценят их теоретические знания. После этого состоится практико-ориентированный экзамен — на роботах и симуляторах врачи продемонстрируют свои навыки и способности.

Кандидатов будет оценивать экспертная комиссия, в состав которой вошли внештатные специалисты и представители научного сообщества. Итоги премии подведут в декабре.

В Подмосковье также продолжается прием заявок на участие в конкурсах «Подмосковная медсестра/медбрат» и «Подмосковный фельдшер». Он продлится до 15 августа.