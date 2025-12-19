Пресс-конференция с участием главы Балашихи прошла в школе № 15

В ходе мероприятия школьники задали главе округа вопросы о развитии Балашихи, приоритетных проектах на ближайшие годы, инициативах для молодежи и экологической повестке. Особый блок был посвящен историческому прошлому города, его значимым местам и памятным событиям. Участников также интересовали достижения округа и планы по их укреплению.

«Разговор получился живым, честным и очень насыщенным. Ребята задавали по‑настоящему взрослые вопросы — о будущем Балашихи, экологии, спорте, молодежных проектах. И давали свежий взгляд на реализованные проекты, делились идеями», — прокомментировал Сергей Юров.

БШЛ‑Медиа — конкурс для учащихся округа, готовящихся к карьере в медиасфере. В проекте участвуют 35 команд, каждая из которых включает редактора, режиссера‑продюсера, фотографа и видеомонтажера. Команды выполняют еженедельные творческие задания и проходят практику на телевидении и в информационных агентствах. В результате участники осваивают навыки создания новостных видеороликов, подготовки текстов и фотографий, а также ведения блогов и работы в социальных сетях.