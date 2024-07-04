Пресс-конференция о подмосковном фестивале «Достоевский» пройдет 5 июля

Фото: Медиасток.рф

Министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов и народный артист России Евгений Миронов примут участие в пресс-конференции о фестивале-путешествии «Достоевский». На вопросы СМИ спикеры ответят 5 июля, в Москве.

Фестиваль-путешествие «Достоевский» впервые пройдет 20 и 21 июля в Зарайске и обозначит новую точку в топографии русской литературы. Подробнее о запланированных активностях расскажут организаторы мероприятия.

На встречу со СМИ помимо Кузнецова и Миронова, который выступает художественным руководителем фестиваля, приедут театральный критик Оксана Ефременко, продюсер Дария Женихова, актриса Юлия Хлынина и другие.

Пресс-конференция состоится в Библиотеке имени Достоевского (Москва, Чистопрудный бульвар, 23, строение 1), в 13:00.

Подать заявку на аккредитацию можно до 5 июля (до 11:00) по адресу электронной почты malevich.online@gmail.com (телефон для связи: 8 (916) 660-92-82) или max.andrianov@gmail.com (телефон для связи 9 (926) 206-03-16).

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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