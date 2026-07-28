Педагоги техникума имени Королева прошли стажировку на Казанском вертолетном заводе

Преподаватели МЦК-Техникума им. С. П. Королева начали проходить стажировку на Казанском вертолетном заводе 27 июля. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Стажировка проходит в условиях реального производства. Преподаватели получают уникальный опыт и углубленные знания о процессах современного авиастроения. Обучение осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет ознакомиться с передовыми технологиями и методами, используемыми в отрасли. Участники также изучают регламенты и стандарты современной промышленности.

Новые методики преподаватели внедрят в учебные программы уже в сентябре. В техникуме отметили, что стажировка на Казанском вертолетном заводе — важный шаг для повышения качества образования.