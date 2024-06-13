Преподаватели из Богородского округа посетили Китай для обмена опытом

Учители иностранных языков из Богородского округа отправились в Китай для получения новых знаний и обмена опытом с иностранными коллегами. Педагоги из России посетят Шанхай по программе стажировки по китайскому языку и культуре Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
Педагоги Центров образования № 5 Татьяна Щербакова, № 45 Наталья Жучкова и Центра образования «Богородский» Ирина Елисеева прибыли в Китай несколько дней назад. Обучение китайскому языку идет по интенсивной программе.
Педагоги осваивают фонетические навыки, знакомятся с лексикой и тренируются в правильности написания иероглифов. Параллельно с образовательными интенсивами учители из России знакомятся с культурой, традициями и обычаями Поднебесной.