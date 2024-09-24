Преподаватели из Балашихи приняли участие в профессиональном конкурсе

Муниципальный этап областного конкурса «Педагогический дебют — 2024» стартовал в городском округе Балашиха. В нем принимают участие 30 учителей русского языка, биологии, географии, изобразительного искусства, истории, литературы, математики, химии, физической культуры и иностранных языков.

Для конкурсантов подготовили три испытания: учебное занятие, презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается», публичное выступление участника с открытым обсуждением. В жюри, оценивающее первое задание, входило более 50 экспертов, победителей всероссийских и региональных профессиональных конкурсов.

Конкурс организован для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, формирования их гражданской позиции и активного профессионального подхода к улучшению системы образования. Финал муниципального этапа пройдет 24 сентября.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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