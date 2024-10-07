Преподавателей техникума в Дмитрове наградили ко Дню СПО

Преподавателей Дмитровского техникума и ветеранов педагогического труда наградили к профессиональному празднику. Для них подготовили торжественное мероприятие.

На праздник пригласили ветеранов педагогического труда, преподавателей, студентов и почетных гостей. Участников мероприятия поприветствовал председатель Совета депутатов Дмитровского городского округа Михаил Зернов.

«Уважаемые ветераны педагогического труда, преподаватели, студенты и почетные гости, рад присутствовать на торжественном мероприятии и лично поздравить Вас с профессиональным праздником! А также вручить заслуженные награды за ваш труд, как признание профессионального мастерства и достижение высоких результатов», — сказал Михаил Зернов.

Он также вручил медали «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи» директору Дмитровского техникума Ирине Александровской и руководителю структурного подразделения № 2 Наталье Мошкиной.

Преподавателей учреждения отметили благодарственными письмами главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного и письмами директора техникума. А дипломы за участие во всероссийских и региональных акциях и конкурсах получили студенты.

Также для всех присутствующих подготовили концерт с танцевальными и вокальными номерами.

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