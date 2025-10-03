Преподавателей среднего профобразования в Королеве поздравили с Днем учителя

В Королеве поздравили преподавателей и наставников учреждений среднего профобразования с Днем учителя. Торжественная церемония, в ходе которой наградили лучших преподавателей и наставников прошла в королевском колледже космического машиностроения и технологий.

Для Королева, где сосредоточены важнейшие предприятия космической, научно-промышленной и оборонной сферы, развитие СПО имеет особое значение. Сегодня образовательные учреждения наукограда дают широкие возможности для реализации своих талантов и интересных проектов не только молодым королевцам, но и ребятам из разных городов Подмосковья и России.

Востребованы у выпускников Техникум технологий и дизайна и Колледж космического машиностроения и технологий, которые действуют в составе Технологического университета имени Леонова.

Они выпускают профессионалов среднего звена для предприятий космического, оборонного комплексов и других сфер промышленности всей страны.