Преподавателей среднего профобразования в Королеве поздравили с Днем учителя
В Королеве поздравили преподавателей и наставников учреждений среднего профобразования с Днем учителя. Торжественная церемония, в ходе которой наградили лучших преподавателей и наставников прошла в королевском колледже космического машиностроения и технологий.
Для Королева, где сосредоточены важнейшие предприятия космической, научно-промышленной и оборонной сферы, развитие СПО имеет особое значение. Сегодня образовательные учреждения наукограда дают широкие возможности для реализации своих талантов и интересных проектов не только молодым королевцам, но и ребятам из разных городов Подмосковья и России.
Востребованы у выпускников Техникум технологий и дизайна и Колледж космического машиностроения и технологий, которые действуют в составе Технологического университета имени Леонова.
Они выпускают профессионалов среднего звена для предприятий космического, оборонного комплексов и других сфер промышленности всей страны.
Специалистов, отвечающих требованиям мировых стандартов и передовых производственных технологий готовят в нашем МЦК-Техникуме имени Королева.
В числе основных направлений — жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, с 2016 года техникум является Межрегиональным центром компетенций в области строительства, реализует федеральный проект «Профессионалитет».
Сегодня в Королеве активно развивается единое образовательное пространство, которое включает профессиональную ориентацию и подготовку с раннего школьного возраста.
Работа проводится в партнерстве с высшими и средними учебными заведениями, предприятиями научно-производственной сферы, инновационными компаниями малого бизнеса.
Одно из успешных направлений — система мини-квантов, которые открываются в городских школах. Сегодня их уже 18, по самым востребованным направлениям — космонавтика и IT, химия и биология, робототехника, география и ботаника, промышленный дизайн.
Ежегодный городской фестиваль «Кванториада» показывает эффективность совместной деятельности учреждений образования разного уровня и предприятий НПК и, самое главное — большую заинтересованность ребят.