Преподаватель колледжа «Подмосковье» рассказал об участии во всероссийском конкурсе

Сотрудник колледжа «Подмосковье» Светослав Масанин вошел в десятку лучших на всероссийском конкурсе «Мастер года» в Тюмени. Он выступил с работой о правилах ухода за ранеными, использовании очков виртуальной реальности и первой помощи в условиях дымовой завесы. О своем увлечении медициной преподаватель рассказал в интервью Юлии Минаковской.

Светослав — медбрат, и преподает в колледже сестринское дело. В медицину его привел случай, произошедший в 13 лет.

«Я поскользнулся, сильно ударился головой об лед. Долго лежал в реанимации, был в коме. Когда очнулся, понял, что медики буквально спасли мою жизнь. Это меня очень вдохновило. Уже тогда я решил стать медицинским работником», — рассказал Масанин.

Медбрат рассказал о работе в «Подмосковье» и о программе «Профессионалитет», которая позволяет мастерам производственного обучения преподавать предмет на высоком уровне. В колледже открыто 14 направлений по этому проекту.

«Я когда ходил этим по лабораториям, просто для себя, я был действительно поражен тем, что увидел. Все новое, новые станки, все современное», — говорит Светослав.

С работе с детьми самым главным он считает взаимосвязь. Педагог, по его мнению, должен как можно ближе быть к студентам и оставаться в тренде.

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