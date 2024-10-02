Преподаватель колледжа «Подмосковье» вошел в топ-10 на всероссийском конкурсе

Финал всероссийского конкурса «Мастер года» среди работников среднего профессионального образования завершился в Тюмени. Преподаватель колледжа «Подмосковье» Светослав Масанин вошел в десятку лучших педагогов и получил приз.

Жюри впечатлил урок Светослава на тему «Предхирургическая обработка раны». Преподаватель рассказал о правилах ухода за ранеными в экстремальных условиях, об использовании в хирургии очков виртуальной реальности и оказании первой помощи в условиях дымовой завесы.

Масанин работал санитарным инструктором в армии и сейчас участвует в тренировках мобилизованных. Он постоянно изучает новые технологии в области медицины и подтверждает высокий профессиональный уровень.

С попаданием в десятку лучших преподавателя поздравила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Она отметила, что высокий результат на конкурсе такого масштаба снова доказал профессионализм и мастерство подмосковных педагогов.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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