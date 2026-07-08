Преподаватель из Серпухова приняла участие в семейном форуме в Саранске

В Саранске 7 июля начался Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В мероприятии принимают участие 250 семей из всех регионов России и Абхазии.

Московскую область на форуме представляет амбассадор проекта, учитель биологии школы № 19 имени Романа Катасонова из Серпухова Екатерина Павлоградская. Она прошла конкурсный отбор из нескольких этапов.

«Безгранично рада быть частью дружной команды „Родные-Любимые“. „Россия — семья семей“ — гласит девиз форума, так и есть, и здесь это чувствуется еще острее», — поделилась Екатерина Павлоградская.

Цель мероприятия — объединить семьи со всей страны для обмена опытом и укрепления семейных ценностей. Организаторы подготовили просветительскую программу: мастер-классы, дискуссии, встречи с экспертами, выставку ремесел народов России и творческие активности.