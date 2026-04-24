Препарат компании «Р-Фарм» в Пущине получил показание для лечения редкой лихорадки

Подмосковная компания «Р-Фарм» объявила о регистрации нового показания для инновационного препарата гофликицепт. Минздрав России одобрил его применение у пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой. Это аутовоспалительное заболевание, которое характеризуется подъемами температуры, болями в животе, грудной клетке и суставах.

Семейная средиземноморская лихорадка — это наиболее распространенное наследственное аутовоспалительное заболевание в мире. Его частота в некоторых регионах России достигает один случай на тысячу человек. При этом заметная доля пациентов не получает адекватный контроль заболевания на стандартной терапии или не переносит ее.

Гофликицепт селективно блокирует интерлейкин-1, который отвечает за регуляцию иммунитета и воспаления, воздействует на сам механизм лихорадки и снижает тяжесть и частоту приступов.

«Расширение показаний гофликицепта — важный шаг в развитии инновационного портфеля „Р-Фарм“. Мы последовательно работаем над созданием современных биологических препаратов, способных менять подход к лечению тяжелых иммуновоспалительных заболеваний и закрывать значимые медицинские потребности», —отмечает медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

Препарат уже применяют в терапии идиопатического рецидивирующего перикардита. Регистрация нового показания сделает лечение доступным для еще одной категории пациентов.