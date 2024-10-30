Глава Богородского округа вручил премии лучшим педагогам и ученикам

Премия главы Богородского округа прошла в пятый юбилейный раз. Лучших учеников и педагогов чествовали в центре образования «Богородский» в Ногинске.

Перед торжественной частью, можно было посетить десятки интерактивных площадок: гоночный симулятор, шлемы виртуальной реальности и квадрокоптеры, футбольный и танцевальные мастер-классы и другие. Они работали в фойе. После этого на сцену для награждения пригласили 425 школьников и педагогов.

«На 49 человек больше, чем в прошлом году. Это говорит о наших общих успехах в сфере образования. Мы понимаем, что от качества образования зависит прогресс нашего общества. Поэтому поддержка талантливых детей и их педагогов-наставников — самая правильная инвестиция», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Премия — это не просто награда, а знак благодарности учителям за их труд, ребятам — за усилия и стремление к знаниям, а родителям — за воспитание достойного молодого поколения, отмечали участники мероприятия.