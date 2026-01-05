Премьерный спектакль пройдет в театре кукол в Люберцах

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Спектакль по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм можно будет увидеть 10 и 11 января. Постановка с ведущими и дебютирующими актерами впервые была представлена зрителям в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Люберецкий театр кукол представит зрителям спектакль «Гензель и Гретель». Премьерные показы этой постановки прошли в конце декабря в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

«В спектакле принимают участие ведущие актеры театра, а также артисты, для которых участие в новой постановке стало дебютным», — рассказала главный режиссер театра Елена Полюляк.

Спектакль рассказывает историю брата и сестры, которые, заблудившись в лесу, попадают в плен к ведьме, живущей в пряничном домике. Их спасением становятся собственная смелость и смекалка. Постановка рекомендована для зрителей старше 6 лет.

Театр кукол также подготовил праздничную программу для малышей: 8 января состоится показ новогоднего спектакля «Снеговик» (0+). Театр расположен в Люберцах по адресу: ул. Шоссейная, д. 8.