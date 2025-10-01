Премьера третьего сезона документального проекта «Живые мемории» прошла в Королеве

В его основу легли воспоминания российских культурных деятелей XIX–ХХ веков. Премьеру, которая состоялась в Королеве, посетили школьники.

Воспоминания великой княгини Ольги Романовой, художницы и писательницы Маргариты Волошиной, писателя Ивана Бунина, мецената и промышленника Саввы Мамонтова и других озвучили популярные актеры: Алексей Гуськов, Евгений Князев, Евгений Миронов, Максим Матвеев, Юлия Снигирь.

Музыку к большинству серий написал современный композитор Кирилл Парастаев, который также приехал на премьерный показ. Он рассказал собравшимся о работе над проектом.

«Основные инструменты, которые я использую — пианино, виолончель. В целом аранжировки для проекта достаточно минималистичные, потому что самое важное во всем этом — именно голос артиста и текст», — отметил Кирилл Парастаев.

Премьера третьего сезона документального проекта прошла в Королеве не случайно. В него вошли и озвученные страницы дневников Марины Цветаевой. Поэтесса жила в Королеве вместе с семьей.

«В фильме много интересного. Показали очень много жизненных ситуаций и то, как известные люди вели себя в них. Этот проект также поможет подготовиться к экзаменам по литературе», — поделился ученик гимназии № 9 в Королеве Даниил Караваев.