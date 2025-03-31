Премьера спектакля «Театральная ЧеховДа» прошла в Серпухове

В Серпухове состоялась премьера спектакля «Театральная ЧеховДа», посвященного Международному дню театра и 165-летию со дня рождения великого русского драматурга Антона Павловича Чехова. В программе были представлены постановки по произведениям Чехова: «Лошадиная фамилия», «Неудача», а также сцены из пьес «Юбилей» и «Свадьба».

Гостей вечера порадовали вокальные и танцевальные номера, исполненные актерами взрослой и молодежной труппы театра, а также артистами Образцовой детской хореографической студии «Сильфида». Самые смелые гости смогли попробовать себя в роли актеров, выйдя на сцену под руководством профессиональных наставников, а также приняли участие в съемках фильма, что сделало мероприятие еще более запоминающимся. Этот спектакль стал уникальным событием, объединившим на одной сцене артистов разных возрастов.

Текущий театральный сезон является юбилейным для коллектива: театру исполняется 25 лет. За годы своей работы труппа поставила более 50 спектаклей — от детских постановок и кукольных спектаклей до мюзиклов и серьёзных драм для взрослой аудитории. Театр продолжает активно развиваться, расширяя свой репертуар.

Закрытие юбилейного сезона запланировано на 1 июня. Финальным аккордом станет премьера мюзикла «Маугли», в создании которого примет участие хореографическая студия «Сильфида», один из лучших танцевальных коллективов города.