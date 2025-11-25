Премьера спектакля театра «Лебедь» прошла в Павловском Посаде

Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» 23 ноября прошел показ спектакля «Родители НЕ поймут…», организованный театром «Лебедь». Пьеса раскрывает вечные проблемы молодого поколения, для которого важно выразить благодарность родным и близким.

Эта трогательная драма побуждает задуматься о ценности искренних чувств и теплых слов, которые зачастую остаются невысказанными в повседневной суете и заботах.

Главная идея спектакля — напоминание о необходимости ценить близких здесь и сейчас, пока есть возможность открыто выразить свою признательность.