Премьера спектакля «Судьба поэта в росчерке пера» прошла в Балашихе

В Доме культуры «Кучино» прошла торжественная премьера спектакля «Судьба поэта в росчерке пера», посвященного 130-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Постановка стала результатом кропотливой работы артистов Музыкального театра «Орфей» и коллектива Дома культуры «Кучино», которые трудились над проектом почти год.

Идея спектакля заключалась в творческой интерпретации жизни и творчества Сергея Есенина, передаче его судьбы через призму автобиографии, писем, статей и, конечно, стихов поэта. Постановка включала вокальные и хореографические номера, основанные на произведениях Есенина, что позволило зрителям погрузиться в атмосферу того времени и почувствовать глубину переживаний поэта.

«Создавая спектакль, мы брали за основу автобиографию Сергея Есенина, его письма, статьи и, конечно, стихи. Мы приглашаем зрителя поразмышлять о жизни поэта», — рассказала режиссер-постановщик Любовь Арсентьева.