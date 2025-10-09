Премьера спектакля «Судьба поэта в росчерке пера» прошла в Балашихе
В Доме культуры «Кучино» прошла торжественная премьера спектакля «Судьба поэта в росчерке пера», посвященного 130-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Постановка стала результатом кропотливой работы артистов Музыкального театра «Орфей» и коллектива Дома культуры «Кучино», которые трудились над проектом почти год.
Идея спектакля заключалась в творческой интерпретации жизни и творчества Сергея Есенина, передаче его судьбы через призму автобиографии, писем, статей и, конечно, стихов поэта. Постановка включала вокальные и хореографические номера, основанные на произведениях Есенина, что позволило зрителям погрузиться в атмосферу того времени и почувствовать глубину переживаний поэта.
«Создавая спектакль, мы брали за основу автобиографию Сергея Есенина, его письма, статьи и, конечно, стихи. Мы приглашаем зрителя поразмышлять о жизни поэта», — рассказала режиссер-постановщик Любовь Арсентьева.
Проект стал настоящим синтезом творческих сил Балашихи. В подготовке спектакля активное участие приняли и другие учреждения культуры городского округа. Библиотеки предоставили режиссеру обширную информационную базу, коллективы Культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» выступили в нескольких номерах, а Историко-художественный музей создал портрет Сергея Есенина, который стал важным элементом сценографии.
Завершилось выступление торжественным награждением. Заместитель председателя Советов депутатов Балашихи Александр Евсюткин вручил создателям и участникам спектакля благодарственные письма за вклад в развитие культуры и сохранение литературного наследия.