Премьера спектакля по повести Пушкина «Метель» прошла в Красногорске

В Красногорске состоялся премьерный показ спектакля «Метель» по одноименной повести Пушкина. Постановку представила Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова в Доме культуры «Подмосковье».

Выход в свет спектакля «Метель» приурочен к 225-летию со дня рождения российского классика Александра Пушкина. Действие спектакля разворачивается в позапрошлом веке. Режиссер постановки Анна Горушкина попыталась воссоздать на сцене атмосферу эпохи со всеми переживаниями героев.

Премьера прошла при полном аншлаге. Следующими оценить спектакль смогут зрители в Нижнем Новгороде, Костроме, Иванове и Ярославле, куда в октябре запланированы гастроли труппы. Финальным аккордом «Метели» станет показ в Московском губернском театре.

«Мы сегодня рады приветствовать на нашей сцене Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Они сделали нам подарок в рамках 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое мы празднуем в этом году», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.