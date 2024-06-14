«Спектакли и фильмы под открытым небом». Андрей Воробьев — о старте театрального фестиваля в Ногинске

Театральный фестиваль «Учитель и ученики» впервые стартует в Московской области. В этом году его посвятили народному артисту России Петру Фоменко, отметил губернатор Андрей Воробьев . Главная площадка — театр драмы и комедии в Ногинске.

Именно там, в бывшем Ногинском театре, состоялась премьера дипломного спектакля Петра Наумовича. Он также известен как основатель и художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко».

«В программе пять направлений. Основная — показы спектаклей и читки, образовательная — это встречи, лекции и мастер-классы. В числе спикеров: Юлия Пересильд, Вениамин Смехов», — отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, будут выставочная и концертная части с творческими вечерами. А пятое направление — кинопрограмма с фильмами под открытым небом.

«Фестиваль продлится до 19 июня. Подробная программа — уже на сайте», — заключил глава Подмосковья.

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