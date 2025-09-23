Премьера спектакля по мотивам повести Александра Куприна прошла в Балашихе

Премьера спектакля «Олеся», поставленного по мотивам одноименной повести Александра Куприна, состоялась в Маленьком театре кукол в Балашихе. В создании постановки принимали участие мастера из Балашихи и города-побратима Могилева.

Особенностью спектакля стало сочетание драматической игры актера и кукольного театра: зрители видят Олесю одновременно в исполнении актрисы Регины Филимонцевой и в образе деревянной куклы, что создает уникальную театральную атмосферу.

Реквизит, декорации и куклы выполнены из дерева, что помогает передать атмосферу жизни в лесной глуши, где разворачиваются события повести. Такое художественное решение подчеркивает связь спектакля с природой и подчеркивает его аутентичность.

Сюжет основан на повести Александра Куприна, в которой городской барин Иван Тимофеевич приезжает в отдаленную деревню и во время охоты встречает Олесю — внучку местной знахарки. Между ними возникает любовь, но их чувства сталкиваются с трудностями и преградами, что делает историю трогательной и драматичной. Спектакль «Олеся» в Маленьком театре кукол приглашает зрителей погрузиться в атмосферу романтики и загадочности деревенской жизни.