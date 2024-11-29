Премьера новогоднего спектакля пройдет в Театре кукол в Люберцах 1 декабря
Премьерный показ постановки «Серебряное копытце» состоится в театре кукол «Радуга». Жителей и гостей городского округа приглашают посетить спектакль.
В основе «Серебряного копытца» лежит легенда в волшебном олене, который выбивает из-под копыт драгоценные камни. Спектакль по сказке Павла Бажова поставил режиссер Евгений Рубанов.
«Это возможность своими глазами увидеть волшебство, которое мы так часто не замечаем», — рассказала главный режиссер театра Елена Полюляк. Она добавила, что отправившись вместе с главными героями сказки в приключение, зрители смогут получить массу ярких эмоций и впечатлений, которые останутся с ними надолго.
Премьера состоится в 12:00 по адресу: Шоссейная улица, дом № 8.
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