Премьера новогоднего спектакля пройдет в Театре кукол в Люберцах 1 декабря

В основе «Серебряного копытца» лежит легенда в волшебном олене, который выбивает из-под копыт драгоценные камни. Спектакль по сказке Павла Бажова поставил режиссер Евгений Рубанов.

«Это возможность своими глазами увидеть волшебство, которое мы так часто не замечаем», — рассказала главный режиссер театра Елена Полюляк. Она добавила, что отправившись вместе с главными героями сказки в приключение, зрители смогут получить массу ярких эмоций и впечатлений, которые останутся с ними надолго.

Премьера состоится в 12:00 по адресу: Шоссейная улица, дом № 8.

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