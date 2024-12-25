Премьера новогоднего спектакля для детей прошла в Подольске

Первую в этом году новогоднюю елку организовали в КПЦ «Дубровицы». Детям показали представление под названием «Как Митя спас Новый год» и устроили для них интерактивную программу.

Премьеру посетило около 300 зрителей, в том числе 180 гостей из Курской области, Донецкой и Луганской народных республик. Вход для льготных категорий граждан был бесплатным.

На празднике ребята участвовали в веселой дискотеке и разнообразных конкурсах. Помощники Деда Мороза наградили детей за прочитанные стихи деревянными елочными игрушками, которые можно раскрасить самостоятельно. На мастер-классе юные гости под руководством опытных мастеров изготовили из бумаги фонарики, которые пригодились им во время спектакля.

В фойе работали фотозоны и ярмарка новогодних сувениров. Все желающие могли также сделать аквагрим.

«Пришел сегодня с сыном-первоклассником, он в восторге. Мне очень понравилось, как здесь все организовали», — рассказал уроженец ЛНР Александр Долгих.