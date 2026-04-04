Премьера мюзикла «Формула любви» прошла в театре Серпухова

В Серпуховском музыкально-драматическом театре состоялась премьера мюзикла «Формула любви» по пьесе Григория Горина. Спектакль собрал аншлаг — свободных мест не было ни в партере, ни на балконе.

Это первая работа Валерия Анучина в статусе главного режиссера театра. Ранее он работал хореографом, ставил кремлевские программы и создал Национальный русский балет «Возрождение». В постановке задействованы 22 оригинальных музыкальных номера композитора Александра Бакхауса и поэта Михаила Андреева.

Музыкальный руководитель Ольга Безрукова и дирижер Андрей Диордиенко выстроили оркестр так, что каждый номер исполняется вживую. Постановка не является точной копией одноименного фильма. Зрители отметили, что спектакль получился дерзким и пластичным. Следующие премьеры театра с новым главным режиссером зрители ждут с интересом.