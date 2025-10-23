Премьера мюзикла «Чиполлино» пройдет в театре «Зазеркалье» в Серпухове

Артисты театра «Зазеркалье» представят новое прочтение детской сказки «Чиполлино». Актеры сделали акцент на вечных ценностях, а не на политическом подтексте.

«Чиполлино» от театре в Серпухове — история о дружбе, любви и справедливости. Постановку создали совместно с хореографической студией «Сильфида». Зрителей ждут колоритные персонажи и яркие костюмы, которые не оставят никого равнодушными.

Отметим, это уже второй успешный проект творческих коллективов «Зазеркалье» и «Сильфида». Премьера пройдет 26 октября в 12:00 во Дворце культуры имени Ленина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.