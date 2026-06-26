Премьера документального фильма о восстановлении особняка прошла в Серпухове

25 июня в кинозале Дворца культуры «Россия» в Серпухове прошел показ документального фильма «Дом, который помнит все». Зрителями стали те, кому небезразлична судьба исторического облика города.

Картина, снятая Марией и Михаилом Панкратьевыми, рассказывает историю серпуховички Анны Горович, которая взялась за восстановление старого особняка, принадлежавшего ее деду — главному инженеру фабрики Коншиных Иосифу Токареву. На премьеру пришли родственники и друзья съемочной группы, начальник Управления культуры округа Елена Котова, депутат окружного Совета Надежда Еремина, директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Новак.

Для семьи Панкратьевых, в чьем багаже уже более десятка документальных проектов, эта работа стала особенно личной. «Каждый фильм — как ребенок, но здесь я сопереживаю героине особенно остро. Тот груз, который она взвалила на свои женские плечи, и миссия сохранить память рода — это сложно. У нее это замечательно получается, и мне хочется помочь, рассказав о ней не только в Серпухове, но и по всей стране», — призналась Мария Панкратьева.

После показа зрители долго не расходились, делясь эмоциями. Одна из зрительниц отметила, что такие проекты создают ценный видеоархив, который позволит детям и внукам узнавать историю города через историю одной семьи. Старые дома исчезают, и лента Панкратьевых — это возможность остановить мгновение, сохранить уходящий облик Серпухова.

В съемках приняли участие ученики школы № 1, участники клуба исторической реконструкции «Серпуховский рубеж», художественная студия «Солнечный круг». Для четы Панкратьевых документалистика — семейное дело: их сын впервые попал на площадку в полгода, а позже сыграл в документально-игровом фильме «Оккупация». Искренность и человечность остаются главными ингредиентами их работ.