Премьера детского спектакля «Малютка из цветка» прошла в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе состоялась премьера спектакля «Малютка из цветка», которую представил детский театральный коллектив «СказкаГрад». Руководила постановкой режиссер Елена Давыдова.
Особую атмосферу спектаклю придали завораживающее музыкальное сопровождение и яркие костюмы. Юные артисты коллектива «СказкаГрад» мастерски передали всю глубину эмоций героев. По словам депутата Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Анны Суницы, в театре не бывает неважных ролей, каждый персонаж добавлял постановке особый шарм.
«На кувшинках в многоголосом хоре пели очаровательные лягушки, розы, ромашки и незабудки, в саду цветочницы мило покачивали своими красивыми головками. Все в этой сказке было окутано очарованием. В ней даже колоритный жук и деловые гусеницы вызывали восторг у зрителей. Старая сказка была прочитана по-новому! Это было прекрасно!» — добавила Анна Суница.
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