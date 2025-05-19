Премьера детского спектакля «Малютка из цветка» прошла в Павловском Посаде

Особую атмосферу спектаклю придали завораживающее музыкальное сопровождение и яркие костюмы. Юные артисты коллектива «СказкаГрад» мастерски передали всю глубину эмоций героев. По словам депутата Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Анны Суницы, в театре не бывает неважных ролей, каждый персонаж добавлял постановке особый шарм.

«На кувшинках в многоголосом хоре пели очаровательные лягушки, розы, ромашки и незабудки, в саду цветочницы мило покачивали своими красивыми головками. Все в этой сказке было окутано очарованием. В ней даже колоритный жук и деловые гусеницы вызывали восторг у зрителей. Старая сказка была прочитана по-новому! Это было прекрасно!» — добавила Анна Суница.