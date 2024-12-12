Предварительные итоги поддержки бизнеса в 2024 году подвели в Мытищах

На оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи рассмотрели вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, а также его значительный вклад в развитие местной и региональной экономики. Заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова подчеркнула, что доля предпринимателей округа составляет 5% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса в регионе.

Мытищи стабильно входят в десятку лидеров среди муниципалитетов Московской области по приросту количества малых и средних предприятий.

За 11 месяцев 2024 года прирост субъектов МСБ в округе составил 4%, на налоговый учет встали 874 новых организации. Также наблюдается положительная динамика в категории самозанятых граждан. На сегодняшний день в Мытищах зарегистрировано более 23 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и порядка 47 тысяч самозанятых.

Особое внимание было уделено инвестиционной активности. Пятая часть всех инвестиций в округе приходится на долю МСБ. Благодаря этому активно создаются новые рабочие места — за год их число увеличилось более чем на 4 тысячи.

Меры государственной поддержки остаются востребованными среди предпринимателей. За истекший период 2024 года более 150 организаций получили финансовую помощь на сумму свыше 525 миллионов рублей.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила важность взаимодействия с бизнес-сообществом.

«Большое количество предпринимателей приезжают в наш город, многие наши жители создают индивидуальные проекты. Это не только создание рабочих мест и налоговые поступления в бюджет, но и реализация государственных и муниципальных программ. Необходимо оперативно реагировать на предложения и запросы представителей бизнеса, которые они озвучивают на встречах», — отметила Купецкая.

Мытищи продолжают демонстрировать высокие темпы развития малого и среднего бизнеса, что способствует укреплению экономического потенциала округа и созданию комфортной среды для предпринимательской деятельности.