Предупреждающие сигналы установили у пешеходных переходов в Можайске

В Можайске продолжается работа по повышению безопасности на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов. Специалисты обновляют дорожную разметку и делают переходы более заметными. Например, они установили ростовые фигуры «Дети-2D» — плоские силуэты школьников.
Фигура ребенка — предупреждающий сигнал для водителей. Она напоминает о необходимости снизить скорость и повысить бдительность. Главная цель установки — предотвратить детский травматизм на дорогах. Согласно опыту других регионов, манекены доказали свою эффективность.
Автоинспекторы в Можайске напомнили водителям, что всегда необходимо снижать скорость перед пешеходными переходами, быть готовыми неожиданно остановиться, чтобы пропустить ребенка.
Работа по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи школ и детских садов будет продолжена.
