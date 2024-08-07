Предупреждающие о поломках стикеры разместят на детских площадках в Мытищах

Наклейки с информацией о планах по ремонту появились на детских площадках в Мытищах. Все работы завершат к середине августа

О сроках ремонта игровых элементов жителей Мытищ проинформируют стикеры «Я уже позвал на помощь ремонтников!». Так, до 9 августа в порядок приведут карусели в трех дворах на Летной улице и около дома № 15 на Юбилейной. В начале следующей недели дефекты устранят еще по трем адресам на Летной и Юбилейной улице, а также на Новомытищинском проспекте.

Ранее в конце июля в порядок привели игровые элементы в четырех дворах на улице Мира, в пяти — на Летной улице, на улице Щербакова и Новомытищинском проспекте.

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