Представители власти округа посетили научные предприятия Мытищ

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Визит был приурочен ко Дню российской науки. Гости вручили награды коллективам за вклад в разработку перспективных материалов и технологий.

6 февраля заместитель главы округа Алексей Воробьев вместе с депутатом Государственной думы Денисом Кравченко и первым заместителем председателя местного Совета депутатов Натальей Гречаной посетили научно-производственное предприятие «Лирсот».

Денис Кравченко отметил, что курс на технологический суверенитет, объявленный президентом, невозможен без ученых и сотрудников производства. Он пожелал коллективу новых профессиональных успехов.

За вклад в разработку и производство перспективных специальных материалов трудовой коллектив предприятия получил Благодарности Государственной думы, главы округа и Совета депутатов Мытищ.

Также Алексей Воробьев посетил компанию «Харц Лабс», которая производит материалы для 3D-печати. Он поздравил сотрудников с наступающим праздником, отметив их высокие профессиональные заслуги и эффективную работу руководства.

Лаборатория компании активно участвует в подготовке молодых специалистов. На ее базе проходят практику и стажировки студенты и аспиранты ведущих российских вузов, включая МГУ и Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.

Как ранее отмечала глава округа Юлия Купецкая, муниципалитет обладает большим научным потенциалом. Местные вузы и научно-исследовательские институты вносят значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета и безопасности страны.