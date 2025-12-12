Представители управления соцразвития провели встречу с пенсионерами в Истре

В прошлом месяце в Истре стартовал новый проект под названием «С заботой о вас». В рамках него прошла встреча сотрудников управления социального развития округа с представителями серебряного возраста. Такие мероприятия уже состоялись в Снегирях, поселках Кострово и Глебовском, в деревне Бужарово и селе Рождествено.

Цель проекта — всесторонняя поддержка и улучшение качества жизни двух наиболее уязвимых категорий граждан: людей старшего поколения и жителей с ограниченными возможностями здоровья, которым особенно важны внимание и помощь государства.

В этот раз специалисты управления социального развития детально и доступно разъяснили участникам актуальный порядок предоставления различных видов социальной помощи, обратили особое внимание пенсионеров на алгоритм оформления полагающихся регулярных и единовременных выплат, а также на весь спектр действующих льгот. Во время встречи собравшиеся смогли задать все интересующие их вопросы.