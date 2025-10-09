Представители Торгово-промышленной палаты посетили промпредприятие в Балашихе
В рамках работы по развитию взаимодействия с промышленными предприятиями представители Балашихинской Торгово-промышленной палаты посетили современное производственное предприятие ООО «АСКОН-Металл». Компания была представлена генеральным директором Ириной Кононенко.
В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая возможности участия предприятия в программах поддержки предпринимательства. Особое внимание уделялось актуальным потребностям и задачам ООО «АСКОН-Металл», что позволит более точно выстраивать совместные планы и проекты.
Предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций и технологического оборудования. Компания активно внедряет инновационные технологии и расширяет производственные мощности, что способствует укреплению позиций на рынке и развитию промышленного потенциала региона.
Балашихинская Торгово-промышленная палата продолжает системную работу по взаимодействию с предприятиями округа, выявлению запросов бизнеса и оказанию содействия в их решении.
Такие встречи способствуют созданию благоприятных условий для развития промышленности и предпринимательства в Балашихе и Подмосковье в целом.