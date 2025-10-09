Представители Торгово-промышленной палаты посетили промпредприятие в Балашихе

В рамках работы по развитию взаимодействия с промышленными предприятиями представители Балашихинской Торгово-промышленной палаты посетили современное производственное предприятие ООО «АСКОН-Металл». Компания была представлена генеральным директором Ириной Кононенко.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая возможности участия предприятия в программах поддержки предпринимательства. Особое внимание уделялось актуальным потребностям и задачам ООО «АСКОН-Металл», что позволит более точно выстраивать совместные планы и проекты.

Предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций и технологического оборудования. Компания активно внедряет инновационные технологии и расширяет производственные мощности, что способствует укреплению позиций на рынке и развитию промышленного потенциала региона.