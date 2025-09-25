Сегодня 17:43 Представители сферы культуры Вологодской области посетили Королев 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев Подмосковье

Школы

Музеи

История

Королев

Образование

Представители культурно‑досуговых учреждений Вологодской области приехали в Королев, чтобы изучить практики подмосковных коллег в рамках «Мастерской креативных проектов». В ходе выездного семинара руководители и заведующие познакомились с организацией работы культурных площадок, техническим оснащением и методиками управления учреждениями.

Гостей сначала приняли в деловом и культурном центре «Костино», где показали творческие студии, современное сценическое оборудование и мультимедийные пространства. Специалистов особенно заинтересовала техническая составляющая центра: после модернизации он получил новые сценические зоны и оборудование, позволяющее реализовывать широкий спектр мероприятий, а также современный кинозал и студии дополнительного образования. Далее делегация посетила Московскую губернскую универсальную библиотеку Королева. Библиотека известна внедрением современных методов управления и новыми библиотечными практиками — опыт оказался полезен для тех руководителей, которые работают над созданием модельных библиотек в своих муниципалитетах.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

В рамках программы гости осмотрели также Детскую школу искусств: им продемонстрировали музыкальные и сценические классы, техническое оснащение и концепцию концертно‑просветительского сезона. В учреждении недавно завершился капитальный ремонт, что также вызвало интерес у вологодских коллег. Завершил программу визит в музей РКК «Энергия», где представлена история отечественной космонавтики, в том числе работы Сергея Павловича Королева и первые полеты в космос. Экспозиция произвела на делегацию сильное впечатление.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

«Нас здесь тепло встречают, и мы видим, как слаженно работают все учреждения. Люди отдают сердце и душу, стараясь делать жизнь лучше для жителей и гостей города», — отметила заместитель директора «Центра народной культуры» Вологодской области Валентина Губницына. По итогам поездки участники отметили высокий уровень организации и техническую оснащенность королевских учреждений; ряд практик, с которыми они ознакомились, планируется адаптировать и внедрить в вологодских учреждениях культуры.