Представители Росбиотеха провели встречи в образовательных учреждениях Дмитрова

В городе Дмитров представители Российского биотехнологического университета встретились с учащимися школы №9 и Дмитровского техникума. Директор Инжинирингового центра дополнительного образования Росбиотеха Анна Терехова рассказала о направлениях подготовки в университете, включая биотехнологии и информационные технологии.

Олег Омельченко, директор Центра коммерциализации и трансфера технологий Росбиотеха, объяснил, как проходит обучение в вузе. Он отметил, что в университете используют модульный и практико-ориентированный подход с активным участием индустриальных партнеров.

Топ-менеджеры Росбиотеха предложили школам и средним профессиональным учреждениям Дмитрова льготное поступление для лучших выпускников. Также они выразили готовность сотрудничать с местными предприятиями агропромышленного комплекса и внедрять научные разработки университета.

По словам Валерия Шуршикова, представителя Росбиотеха, президент России Владимир Путин определил биотехнологии как приоритет развития науки в стране. Под это направление государство выделяет значительные средства.

Представители московского университета предложили дмитровским образовательным учреждениям присоединиться к развитию технологического образовательного кластера на базе Росбиотеха.