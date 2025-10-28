Представители Подмосковья стали призерами всероссийской премии в сфере медиа

В Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ-2025». Призовой фонд в 12 миллионов рублей разделили 36 участников из 19 регионов страны. Московскую область представили девять финалистов, пятеро из них вошли в число призеров.

«Мы гордимся, что наши молодые медиаспециалисты показали такой блестящий результат на Всероссийской премии „ШУМ“. Каждый седьмой призер — из Подмосковья! Это убедительное доказательство высокого уровня молодежной медиасреды в нашем регионе», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Серебро в номинации «Свои люди» получила журналист и шеф-редактор телеканала RT Алена Такий. Ее документальный проект «СВОИ» рассказывает о молодых добровольцах, участвующих в СВО. В фильмах автор показывает реальную жизнь на передовой и делает акцент на личных историях и мотивации героев.

Второе место в номинации «Первая полоса» заняла Анастасия Филюнова из команды РИА Новости (RIA Lab). Ее мультимедийный проект «Обогнавшие время» посвящен архитектурному наследию России. Он знакомит зрителей с уникальными постройками, созданными с применением передовых технологий своего времени, сочетая исторические исследования и современный формат подачи.

Также в число лучших вошли программист Александр Кравченко, Ирина Гуриева и Александра Кондрашова. Обладатели вторых мест получили по 300 тысяч рублей, третьих — по 100 тысяч.

Всего в финал премии вышли 84 медиаспециалиста из 34 регионов. Победителей определили по результатам очного и заочного этапов, а также народного голосования, в котором приняли участие 280 тысяч человек.

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что в 2026 году информационную дирекцию Международного фестиваля молодежи в Красноярске сформируют из участников сообщества «ШУМ». Он отметил, что профессионализм молодых журналистов позволит им достойно представить страну на международной арене.