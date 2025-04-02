Представители Подмосковья победили на московском фестивале академического пения

В Доме культуры «Пушкино» прошел VI Московский фестиваль академического хорового пения имени Закутского. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, фестивальные выступления посетили более тысячи зрителей.

В этом году в фестивале приняли участие 18 хоровых коллективов из 14 городов Московской области — всего более 500 человек. Жюри оценивало исполнителей в трех номинациях: «Смешанные хоры», «Камерные хоры» и «Женские хоры».

Гран-при в номинации «Смешанные хоры» завоевал Народный коллектив Академический хор «Подлипки» из Королева. Лауреатами первой степени стали хоры «Осанна» из Пушкино и хор из Ивантеевки.

В номинации «Камерные хоры» лучшими стали женский хор «Реликвия» из Пушкино и хор «Оберег» из Щелкова. Среди женских хоров победителем стал хор «Элегия» из Мытищ.

В ведомстве заявили, что фестиваль имени Закутского в очередной раз подтвердил свою значимость для развития хорового искусства в Подмосковье. Организаторы выразили благодарность всем участникам и зрителям.