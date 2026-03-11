Представители округа Пушкинский приняли участие в демографическом форуме

Мероприятие состоялось 9 марта в поселке Голубое. Его организатором выступила Комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Сергиево-Посадской епархии.

Встречу организовали на базе религиозного объединения «Дом причта и центр помощи семье и детству». Участниками форума стали представители здравоохранения, образования, духовенства и Петербургской академии образования. Обсуждали защиту прав детей и матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках мероприятия представили новую программу поддержки этих категорий граждан и заслушали доклады на социально значимые темы.

Активное участие в форуме приняли благотворительная организация «Виктория» и объединение «Творческие многодетные семьи» из округа Пушкинский. Широкий состав участников подчеркнул важность объединения усилий в вопросах воспитания подрастающего поколения и поддержки семей в сложных обстоятельствах.