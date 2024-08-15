Представители МЖД разъяснят детям правила безопасности на железной дороге

Акция «Безопасный транспорт» пройдет в Московской области в преддверии начала нового учебного года. В ее рамках работники Московской железной дороги объяснят правила безопасности в зоне движения поездов.

В рамках акции железнодорожники организуют активную информационно-разъяснительную работу по всем регионам. Профилактические мероприятия проводятся в школах, летних лагерях и детских садах, с особым акцентом на учреждения, расположенные рядом с железнодорожной магистралью.

В процессе профилактических мероприятий используются интерактивные форматы, видеоролики и буклеты. Специалисты МЖД совместно с сотрудниками транспортной полиции проводят рейды в районах, где чаще всего наблюдаются нарушения правил безопасности пешеходами.

Кроме того, работники железной дороги производят обследование участков, где в текущем году произошли случаи травмирования граждан. Особое внимание уделяется состоянию ограждений, закрывающих доступ к зонам движения поездов, а также самодельным приспособлениям на торцах пассажирских платформ и состоянию пешеходных переходов.

С начала 2024 года на Московской железной дороге травмирование граждан уменьшилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Московской области за тот же период зарегистрировано на 8,5% меньше случаев, чем в 2023 году.

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