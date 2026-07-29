Представители Мособлкомлеса поделились опытом с коллегами из Республики Алтай

В Мособлкомлесе прошла встреча председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина и руководства ведомства с делегацией лесного комплекса Республики Алтай. Возглавил делегацию заместитель Председателя Правительства Республики, Министр Владислав Челтугашев.

Главной задачей встречи стало детальное изучение подмосковной модели модернизации лесной отрасли. Представители Мособлкомлеса поделились с коллегами своими ключевыми наработками.

Они рассказали о новой структуре управления, опыте объединения подведомственных организаций в единое государственное автономное учреждение и первых результатах этой реформы.

Кроме того, специалисты Мособлкомлеса акцентировали внимание на внедрении цифровых технологий в лесное хозяйство. В частности, они рассказали об использовании искусственного интеллекта для раннего обнаружения лесных пожаров и оперативной координации сил по их тушению.

Алтайские специалисты высоко оценили работу подмосковной региональной диспетчерской, которая круглосуточно мониторит пожарную обстановку в лесах.

По итогам встречи Алексей Ларькин выразил уверенность, что обмен опытом между регионами — это важный шаг к сохранению лесов и внедрению современных стандартов в лесное хозяйство.