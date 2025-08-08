Представители «Мособлгаза» провели встречу с жителями в Одинцове

Заместитель генерального директора по строительству компании «Мособлгаз» Олег Тараненко ответил на вопросы жителей Одинцова. Встреча прошла в библиотеке № 1.

Собственники загородной недвижимости больше всего интересовались вопросами подключения к газу, а те, у кого дома уже успешно газифицированы, консультировались по вопросам приобретения и безопасной эксплуатации газового оборудования.

Всего в Одинцовском округе в президентскую программу социальной газификации вошли 179 населенных пунктов — с начала действия проекта компания «Мособлгаз» подключила в муниципалитете к газу почти четыре тысячи домовладений и построила более 170 километров газопроводов.

Отметим, что работы в рамках социальной газификации продолжаются. Так, в августе специалисты протянут газопровод в деревне Щедрино.

