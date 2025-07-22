Водозаборный узел в селе Каринское под Одинцовом модернизируют к сентябрю

Обновление водозаборного узла в селе Каринское стартовало в рамках масштабной программы по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Работы на объекте завершены примерно на 70%.

Подрядчик уже установил современные фильтры и продолжает финальный этап монтажа сэндвич-панелей. Планируется в ближайшее время смонтировать кровлю, подключить оборудование и благоустроить прилегающую территорию.

Специалисты «Одинцовской теплосети» активно сотрудничают с подрядной организацией: по их инициативе была скорректирована схема эксплуатации резервуара чистой воды, что позволило улучшить качество водоснабжения еще до официального завершения реконструкции.

Ожидается, что объект будет полностью готов к концу сентября.

Водозаборный узел был построен в Каринском еще в 1978 году — сейчас он обеспечивает водой свыше 1,5 тысячи человек, а также местные социальные учреждения: школу, детский сад и дом культуры. Модернизация дала возможность установить передовую систему очистки «АЭРОМАГ», не требующую использования химии.

Данная технология эффективно устраняет неприятные запахи и вредные примеси, поддерживая оптимальный уровень железа, марганца и жесткости.