Представители Мособлэнерго приняли участие во вручении дипломов выпускникам колледжей

В конце июня и начале июля представители АО «Мособлэнерго» приняли участие в торжественных церемониях вручения дипломов выпускникам шести колледжей Московской области. Всего дипломы получили более 4000 человек, из них 424 — по энергетическим специальностям.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул важность подготовки молодых специалистов для энергетической отрасли. Он отметил, что важно, чтобы студенты еще во время учебы знакомились с реальной работой предприятий.

«Поздравляю выпускников! Диплом — только начало профессионального пути. Надеюсь, многие из вас выберут энергетику Подмосковья», — сказал министр.

На церемониях вручения дипломов выступили представители разных филиалов компании. Например, начальник Фрязинского производственного отделения Алексей Крехтунов представлял Щелковский филиал АО «Мособлэнерго» на церемонии в Щелковском колледже. Директор Красногорского филиала АО «Мособлэнерго» Руслан Султыгов поздравил выпускников Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова в Москве.

Выпускники, обучавшиеся по целевым договорам, уже знакомы с деятельностью компании: они проходили практику в ее подразделениях и участвовали в студенческих соревнованиях профессионального мастерства. Для них переход от учебы к работе станет логичным продолжением выбранного пути. Компания продолжит работу по подготовке кадров для электросетевого комплекса Московской области.