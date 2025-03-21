Делегация Народного Совета Донецкой Народной Республики во главе с Константином Кузьминым, а также представители Московской областной Думы посетили парк культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Это место — важный символ военно-патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Главный храм Вооруженных Сил — основной духовный центр парка. Его построили в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также делегация посетила музей «Дорога памяти», который на протяжении 1418 шагов рассказывает о каждом дне войны, предоставляя архивные материалы, фотографии, документы и личные вещи участников.

Константин Кузьмин подчеркнул, что такие места играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи. Он отметил, что без патриотического воспитания невозможно двигаться вперед и что необходимо развивать больше таких проектов, которые будут интересны молодому поколению.

Визит стал важным шагом в развитии сотрудничества между регионами и укреплении общих ценностей, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма.