Подмосковные борцы выиграли 5 медалей на первенстве России

С 25 по 28 июня в Омске прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Представители Московской области показали отличные результаты, завоевав две серебряные и три бронзовые медали.

В весовой категории до 60 кг серебряным призером стал Иван Соломин из Воскресенска. Еще одну серебряную медаль в копилку сборной региона принес Аркадий Балабекян в весовой категории до 72 кг.

Третье место в весовой категории до 67 кг занял Константин Савчук. В категории до 63 кг бронзовым призером стал Дорджи Шунгурциков. Бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг завоевал Максим Аверин.

Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров — это одно из ключевых соревнований для молодых спортсменов. Оно позволяет отобрать сильнейших для формирования национальной сборной страны.