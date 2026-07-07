Представители Подмосковья взяли 5 медалей на Спартакиаде по греко-римской борьбе

С 3 по 6 июля в Мытищах прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Сборная Московской области завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золотые медали выиграли Рустам Абдуллаев (до 35 кг, СШОР «Космос», Подольск) и Дмитрий Тельпиз (до 41 кг, «Космос», Подольск). Серебряные призеры — Ярослав Овчаров (до 38 кг, «Космос», Подольск) и Александр Боронин (до 68 кг, СШОР «Космос», Подольск). Бронзовую медаль получил Алий Балаев (до 62 кг, СШОР по единоборствам, Люберцы).

В соревнованиях участвовали 123 спортсмена из 33 субъектов РФ. Сборную Московской области представляли 15 борцов.

Это не единственные соревнования в рамках Спартакиады. С июня по сентябрь пройдут состязания по девяти видам спорта в разных городах Подмосковья. В частности, в Раменском 4 и 5 июля состоялись финальные поединки по кикбоксингу, а соревнования по айкидо запланированы на 29 и 30 августа.

Все соревнования проводятся в рамках государственной программы «Спорт России».