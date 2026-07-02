Представители Подмосковья выиграли 5 медалей на соревнованиях по гребле

На Кубке и чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, которые прошли с 23 июня по 1 июля в Москве, спортсмены из Московской области завоевали две золотые и три бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Одна из золотых медалей чемпионата России на дистанции 500 метров в каноэ-четверке досталась Алексею Коровашкову из областного Центра олимпийских видов спорта. Он выступал в экипаже с Матвеем Арсеновым, Александром Боцем и Дмитрием Шаровым. На этой же дистанции Коровашков в паре с Арсеновым завоевал золото Кубка России.

Иван Дмитриев из того же Центра олимпийских видов спорта выиграл две бронзовые медали чемпионата России: в каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров и на марафонской дистанции.

Еще одну бронзовую медаль, на этот раз в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров, выиграл Александр Розов из Центра олимпийских видов спорта. Его результат — 36,212 секунды.

Чемпионат и Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проводились в рамках государственной программы «Спорт России».